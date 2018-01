Kontrollerte 14 658 tunge kjøretøy i 2017

Nyheter

Det er høy aktivitet på Statens vegvesens kontrollstasjoner i Midt-Norge. Av de 14 658 tunge kjøretøyene som ble kontrollert i fjor, fikk 2787 bruksforbud. Det utgjør omtrent 19 prosent.

- Dette kan være både alvorlige mangler som krever større reparasjoner, og mindre forhold som kan utbedres på kontrollplassen. Det kan være at kjøretøyet er lastet for tungt, at lasten ikke er sikret godt nok, at dekkene er for slitte, at bremsene ikke fungerer som de skal, blant annet, forteller seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens vegvesen Region midt.

Antallet førere som får bruksforbud eller blir anmeldt for brudd på reglene for kjøre- og hviletid er stabilt. Andelen kontrollerte førere som hadde brudd på kjøre- og hviletid og som fikk bruksforbud i 2017, var 6,2 prosent mot 6,5 prosent året før.

- Vi har sett en positiv forbedring av dekkutrustningen på de tunge kjøretøyene vi stopper i kontroll, spesielt etter at kravet om mønsterdybde ble økt. Andelen som fikk gebyr for mangler ved dekk og kjetting sank fra 3,6 prosent i 2016 til 2,9 prosent i 2017. Dekk og kjetting har vært et viktig kontrollområde og antallet kontrollerte økte derfor fra 10 094 i 2016 til 12 827 kjøretøy i 2017, sier Larsen.

Når det gjelder kontroll av vekt og overlast, så økte antallet kontrollerte fra 4913 i 2016 til 7892 i 2017. Andelen som fikk gebyr for overlast sank imidlertid fra 13,3 prosent i 2016 til 9,3 prosent i fjor.

Et annet kontrolltema der andelen med sanksjoner har vist en positiv forbedring, er kontroll av bombrikker. Av 7003 kontrollerte i 2016 var andelen av de kontrollerte som fikk gebyr på 4,7 prosent, mens andelen i 2017 var sunket til 2 prosent av 8616 kontrollerte. Dette betyr 156 færre gebyr på 8000 kroner.

Når det gjelder lette kjøretøy så var andelen bruksforbud for tekniske forhold i 2016 på 5 prosent og i 2017 på 5,8 prosent, mens andelen av de kontrollerte i bilbeltekontroller som fikk gebyr i 2016 var på 0,8 prosent og i 2017 på 0,9 prosent.

For kontrollene i 2018 vil det på tunge kjøretøy være bremsekontroller, ulovlig kabotasje, lastsikring og kjøre- og hviletid som vil være fokusområdene.