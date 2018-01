Leier ut to baneflater i 80 dager for to millioner

Nyheter

Orkdal kommune tilbyr Nato å leie to baneflater (bane 2 og 3) i Orklahallen, samt møterom, lokalene til ungdomsklubben og sanitærrom under militærøvelsen kommende høst. Pris: To millioner kroner.

Leieperioden er 10. september til 29. november, cirka 80 dager. Nå skal Nato ta stilling til kommunens tilbud og etter hvert komme tilbake med svar.

Utfordringen med dette leieforholdet er at man er midt i håndballsesong. Det betyr blant annet at all aktivitet på bane 2 og 3 i denne perioden må finne andre alternativer. Kun aktiviteten på bane 1 vil gå som normalt.

Kommunen uttaler at størsteparten av inntektene skal gå tilbake til hallen og brukerne. Det innebærer eksempelvis oppgradering av utstyr.

Nato-øvelsen Trident Juncture i høst er den største Nato-øvelsen noensinne.