Politiet ber deg tenke på dette allerede nå

Nyheter

Skal du ut å reise i 2018? Har du pass? Er passet gyldig?

Dette er tre viktige spørsmål du trenger svar på. Og hvis de to siste er "nei", er det på tide å gjøre noe med det.

- Vi ser gjerne at publikum er litt i forkant, slik at vi unngår rushet som starter i mars, sier Randi Fagerholt, fungerende lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Som kjent er det få plasser i nedslagsfeltet man får ordnet pass. Derfor blir det alltid et kaos rundt påske og mot sommeren: Plutselig tenker folk på at passet kanskje begynner å gå ut.

Lensmannskontoret merker allerede nå at pågangen for passbestilling er økende. Timebestilling kan for øvrig gjøres på nett.

- Vi har også drop-in hver dag mellom klokka 08-09 og 13-14. Da må man trekke kølapp, opplyser Fagerholt.

