Politiet i Hemne og Snillfjord fortsetter etterforskninga i saken der en 23 år gammel mann har vært savnet fra sin hybel i Kyrksæterøra sentrum siden onsdag formiddag 20. desember i fjor.

- Vi fortsetter å innhente opplysninger og prater med folk, både nye og noen vi har snakket med tidligere, sier politiførstebetjent Ole Johan Vassli.

Selve letinga er foreløpig "lagt på is". Men håpet er at nye opplysninger kan danne grunnlag for videre søk etter mannen, som bor på hybel på Kyrksæterøra fordi han går på Hemne videregående skole.

- Kanskje kan nye opplysninger også gi grunnlag for å etterforske mer på enkelte områder, sier han.

- Det har vært vanskelig så langt?

- Ja, vi sliter. Vi har veldig få opplysninger, sier Vassli.

Siden forsvinningen er det gjort utallige søk i sentrumsnære områder og omegn, med bistand fra blant annet Sivilforsvaret, Norske redningshunder, Røde Kors, Kystvakta, dykkere fra brannvesenet og frivillige.

Det er søkt med utgangspunktet fra hans bopel, på plasser politiet vet han har vært, og på plasser han har uttalt at det var greit å være.

23-åringen er opprinnelig fra Eritrea, men han er opprinnelig bosatt på Frøya.

Politiet er selvsagt fortsatt interessert i tips i saken. Ring da 02 800.