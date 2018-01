Flagget til topps hos Storvask

Nyheter

Storvask har vunnet tilbake St. Olavs hospital som kunde, men ikke nok med det: De skal også vaske sykehustøyet i Helse Nord-Trøndelag.

- Det er mange smil her nå! sier Arve Skorstad, daglig leder ved vaskeriet som har avdelinger i Trondheim og Agdenes.

Agdenes-vaskeriet har lang tradisjon for å vaske sykehustøy, tidligere under navnet Fylkets fellesvaskeri.

Det er nå to år siden Storvask mistet St. Olavs som kunde, og jubelen er derfor stor over å ha vunnet en femårskontrakt med sykehusene fra 2022. Nå blir det oppbemanning med et tosifret antall nye ansatte i Agdenes.