Her ble det «sett» ulv og ulvespor i fjor

Nyheter

Statens naturoppsyn (SNO) oppfordrer alle om å melde inn observasjoner og spor av rovdyr. Det kan være alt fra at du har sett et dyr eller tror du har gjort det, via spor du mener kan stamme fra et rovdyr, til ekskrementer og hår som kan være fra et.

Les også: Ulven ble felt ved Ausetsetra

Alle disse meldingene blir registrert og lagt inn i en database og et kart. Dette kartet viser at i 2017 handlet mange meldinger om ulv i STs nedslagsfelt.

Som alltid er det sjelden at man ser rovdyr, så de fleste meldingene blir registrert som feilmeldinger etter at rovviltkontakter har sjekket dem.

Her er oversikten over meldinger om ulv i fjor:

* 19.12, Rossmo, Børsa: Feilmelding om ulvespor

* 28.02, Gangåsen, Orkdal: Fem ulver observert. Sjekket og dokumentert som feilmelding

* 20.01, Drogsetmoen, Meldal: Feilmelding om ulvespor

* 01.11, Skjervdalen, Meldal: Spor av to ulver observert. Klassifisert som usikker observasjon

* 03.02, Lauvåsen, Rennebu: Spor av ulv observert. Feilmelding

* 21.01, Ørrevasskjølen, Rennebu: Spor av ulv observert. Feilmelding

* 08.10, Frostløkkja, Renenbu: Ulv observert. Feilmelding. Kontrollert av SNO

* 17.04, Lauvhaugen, Rennebu: Spor av ulv observert. Feilmelding

Les også: Ulven var 500 meter fra friheten