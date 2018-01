Hvor er det kaldest?

Nyheter

Det er kaldt i distriktet for tida, uten at det nok ikke er så kaldt at det kan kalles ekstremkulde. Men det er ganske friskt flere steder, har vi allerede fått kunnskap om.

Så hvor i STs nedslagsfelt er det kaldest? Hvem kan i løpet av helga «smykke seg» med en slik tittel?

Det kan vi i hvert fall få en pekepinn på ved at leserne sender oss bilde av termometeret sitt. Send ditt bidrag til:

Epost: john.myrhaug@avisa-st.no

eller

MMS: 907 72 300

Oppgi hvor bildet er tatt, når det er tatt og fotografens navn.

Bildene blir publisert her på avisa-st.no i løpet av helga.