Orkdal/Hemne

Politiet har i helga gjennomført kontroller i både Hemne og Orkdal.

Natt til søndag klokka 02.00, ble 12 bilførere testet for promille på Kyrksæterøra. Det avstedkom ingen reaksjoner.

Søndag var det kontroll ved Shell på Bårdshaug. Her ble 60 biler stoppet, og ingen av bilførerne fikk en eneste anmerkning om noe som helst. Her ble det i tillegg til promille testet for sikring av barn, bilbelte og dekkbruk.