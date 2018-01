Må koke vannet

Nyheter

Hemne

Hemne kommune har utstedt kokevarsel for området Haugaøyan, Haugabakken, Skograndsbukta og Grøtvågen. Siste oppdaterte melding på dette var fra søndag. Ifølge kommunen er det forventet at kokevarselet vil vare fram til onsdag 24. januar.

Det var lørdag klokka 17.30 det oppsto brudd i en hovedvannledning i området Haugaøyan. Dermed ble abonnenter i Haugøyan, Haugabakken og Skograndsbukta, og videre til Grøtvågen uten vann eller de opplevde at trykket ble lavere.

Ca. 150 berørte

Folk fra anleggsavdelingen i Hemne kommune rykket ut og greide etter en tid å lokalisere bruddstedet. Som følge av ledningsbruddet var deler av vannledningsnettet uten trykk.

— På grunn av faren for inntrenging av forurensning fra omkringliggende avløpsnett, må det i slike tilfeller utstedes kokevarsel for berørte områder, da det er fare for at det kan oppstå oppblomstring av farlige bakterier i ledningsnettet, skriver Hemne kommune på sine nettsider.

Kokevarsel kan ikke heves før potensielt forurenset vann i rørledningene er brukt opp, og det er bekreftet ved vannprøver at det ikke forekommer forurensninger i ledningsnettet. Ca 150 husstander er berørt, og må nå koke vannet til nærmere beskjed blir gitt.

Fire helt uten vann

Søndag ettermiddag klokka 13.00 ble flere abonnenter i Haugøyan tilkoblet, slik at det nå er bare fire husstander som er helt uten vann. Disse boligene ligger i området ved den gamle heimevernshuset. Men kokevarselet gjelder også for de boligene som nå har fått tilbake vannet i Haugøyan og Haugabakken.

— Vi forventet at det vil kunne gå flere dager før lekkasjen er reparert. De husstandene som er uten vann, vil få tilbud om dusjmulighet ved et av kommunens bygg, melder kommunen.

Får SMS-varsel

Det er mulig å hente rent drikkevann i vaskehallen til Blakstad Auto i bensinstasjonens åpningstid. Porten til vaskehallen åpnes/lukkes automatisk.

Ved endringer, vil alle berørte få melding per SMS.

Hemne kommune beklager de ulempene denne situasjonen har påført abonnentene.

john.myrhaug@avisa-st.no

907 72 300