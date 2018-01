Nyheter

Orkdal

Politiet gjennomførte tirsdag morgen kontroll utenfor Grøtte skole.

Patruljen observerte trafikken, og var ekstra våken på å se at bilistene overholdt vikeplikten og at bilrutene var fri for is.

Men samtlige som passerte fikk bestått. Ingen bilister ble stoppet for noe ureglementært.