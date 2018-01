Nå kommer filmen om Maher på TV

Nyheter

Maher Othman tilhørte en velstående familie i Syria, med villa, bil, gode jobber og nettverk. Krigen robbet dem for alt. En kald vinterdag startet livet på nytt for familien, på Løkken Verk i Meldal.

Det er blitt laget en film om Maher, som har fått navnet «Maher midt i dalen». Filmen ble til enkelt og greit fordi han selv ønsket å få laget en film om livet sitt. Han hadde en historie å fortelle, og et budskap han ville ut med. Via bekjente på flyktningmottaket i Volda, kom han i kontakt med regissør Øystein Frøyland og produsent Guro Sollie Hansebakken, som har bakgrunn fra Høgskulen i Volda.

- De ønsket å lage film om en flyktning, og jeg ønsket å være på film. Det passet perfekt, har han tidligere forklart til ST.

Filmen handler om livet i Norge og om framtidsdrømmen, kapteinsdrømmen. En dag skal Maher nemlig bli flykaptein, og vise verden at ondskap og krig ikke klarte å knekke drømmen hans.

"Vis dem at det er ingen ting, ingen ting som kan ødelegge for deg eller stoppe deg. For jeg faller ikke bakover, men framover!", har han skrevet i et dikt.

Nå kan du se filmen om Maher på TV. Den sendes på NRK2 onsdag 24. januar klokka 21.20.