Identiteten kan bli offentliggjort fredag

Tidligst fredag kan identiteten til personen som ble funnet død i Hemnfjorden lørdag, bli offentliggjort.

— Vi jobber nå med å varsling av pårørende, og kan ikke si noe før dette er i orden. Slik det ser ut nå, vil dette skje tidligst på fredag, sier lensmann Anette Ertvåg ved Hemne og Snillfjord lensmannskontor.

Mandag ble den omkomne obdusert ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Omfattende søk

Spørsmålet «alle» stiller seg, og som også er det mest nærliggende, er om den omkomne er 23-åringen som ble meldt savnet 20. desember. Mannen er bosatt på Frøya, men leier hybel på Kyrksæterøra fordi han er elev ved Hemne videregående skole. Han er opprinnelig fra Eritrea.

Det er ingen andre personer fra distriktet som er savnet.

Etter omfattende søk med mannskaper fra Sivilforsvaret, Røde Kors, samt Sea King redningshelikopter, hundepatruljer fra politiet og en leteaksjon i privat regi, ble det altså lørdag gjort funn av en død person like nedenfor en privatbolig i Bugen. Politiet opplyste at vedkommende bar preg av å ha oppholdt seg i vannet ei tid.

Holder minnestund

At en person er savnet, preger et lokalsamfunn, og både ordfører Odd Jarle Svanem og HVS-rektor Ole Ledahl uttalte i ST tirsdag at de håper å få et svar. Svanem sa han er så realistisk at han antar med temmelig stor sikkerhet at det er den savnede som ble funnet i sjøkanten lørdag.

Dersom det blir bekreftet at det er den savnede, vil det bli holdt informasjonsmøte for elever og ansatte, og minnestund ved Hemne videregående skole.

