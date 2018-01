Over 70 millioner bruker nå hans app

Nyheter

Høsten 2012 begynte Alf Inge Wang (47) fra Buvika sammen med selskapet Kahoot! å teste ut spillet «Kahoot!» i undervisningssammenheng på NTNU i Trondheim. I september i 2013 ble det tilgjengelig på verdensbasis.

Og nå bruker over 70 millioner mennesker verden over det sosiale læringsspillet. De enorme brukertallene ble kjent for Wang og co i slutten av fjoråret.

Det var 47-åringen, som er bosatt på Ilhaugen, som hadde ideen til Kahoot! Spillprofessoren ved NTNU var med å grunnla Kahoot, og har i dag en rolle som rådgiver i selskapet, samt at han lager alt av musikk knyttet til appen.

Den spillbaserte plattformen for utdanning består av tre spillmoduser: Quiz, Discussion og Survey. En quiz, discussion eller survey heter en «Kahoot!», og det ligger i dag hundretusener ferdige spill i basen.

«Kahoot!» brukes som et pedagogisk verktøy og plattform. Formålet er å aktivisere hele eleven og skape meningsfylte opplevelser rundt læring.

Det er på det amerikanske markedet at «Kahoot!» gjør det best. Der er spillet godt integrert i skolesystemet, både på barne- og ungdomsskolen.

Av 70 millioner månedlige brukere over hele verden, bor 42 millioner av dem i USA. Og siden lanseringa i 2013, har 1,6 milliarder brukere prøvd appen.

– Den største drømmen er å bidra til at skolesektoren blir mer engasjerende. Blant annet sliter mange gutter i skolen, de synes det er kjedelig og holder seg hjemme. Hvis vi kan fange opp noen av dem, så hadde det vært utrolig stilig, sa Wang til adressa.no i 2014.

All bruk av appen har så langt vært gratis.

Selskapet har kontor i Oslo, London, Austin i Texas og Palo Alto i California.