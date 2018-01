Ingen forbud mot vannscooter i Orkdal

Nyheter

Orkdal går ikke inn for noe forbud mot vannscooter i kommunen. Det er klart siden Orkdal har delegert ansvaret for dette til Trondheim Havn IKS, som er mot et forbud.

Orkdal kommune kan ikke selv lage nye ordensforskrifter for bruk av vannscooter i kommunen fordi at den myndighetener delegert bort til Trondheim havn IKS.

Nå har Trondheim havn sendt ny ordenforskrift ut på høring til alle sine 13 kommuner, og legger opp til å etterfølge regjeringens likestilling av opphevelse av spesialforskrift for vannscooter.

I 2013 ble vannscooterforskriften gitt med hjemmel i småbåtloven og innebar blant annet et landsdekkende forbud mot bruk av vannscooter innenfor et heldekkende belte i sjøen på 400 meter fra land.

Unntak var saktegående transportkjøring under 5 knop gjennom forbudsbeltet. I fjor vår ble forskriften opphevet og vannscootere ble likestilt med andre fritidsfartøy.

Men kommunene kan fortsatt fastsette særskilte bestemmelser om vannscooterbruk eller andre farkoster gjennom lokale forskrifter om dette er påkrevd ( loven krever dette) og at man kan dokumentere at disse fartøyene er farligere eller mer miljøfarlig enn alle andre redskaper på sjøen .