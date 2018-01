Trafikkulykke på Storås

Nyheter

Fredag klokken 15.45 melder politiet på Twitter om en trafikkulykke på FV 701 ved Storås i Meldal. Det skal være snakk om e påkjørsel bakfra.

En av dei involverte klaget over nakkesmerter etter sammenstøtet og ble sendt med ambulanse. Skadeomfanget er ukjent.

Ulykken skjedde like ved Storås Trevare på strekningen mot Meldal, en lastebil stoppet for en fotgjenger. En bil som kom bak stoppet opp for lastebilen, men personbilen som kom bak klarte ikke å stoppe og kjørte inn i bilen foran. Personbilen fikk store skader i fronten og var ikke kjørbar etter sammenstøtet. Bilen foran fikk skader bak, men kunne forlate åstedet for egen maskin.

Et førerkort ble beslaglagt etter hendelsen.

Fv 701 ble sperret en stund mens redningsarbeidet pågikk og det oppsto kø på begge sider. Veien ble åpnet for trafikk rundt klokken 17.30.