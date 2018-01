Hun skal lede Trøndelag Frp

Nyheter

Dermed får Skaun to kvinnelige fylkespartileder i hver sin politiske leir når partiene nå tilpasser seg det nye Trøndelag fylke. Fra før er tidligere fylkesvaraordfører og kommunestyrerepresentant Gunn Iversen Stokke utpekt som ny leder for Trøndelag Senterparti av partiets valgkomité. Denne helgen ble kommunestyrerepresentant og fylkestingsrepresentant Anita Gilde valgt til ny leder for Trøndelag Frp.

- Det nye fylkesstyret går inn i historien med et motivert styre med bred kompetanse, jevn fordeling av alder, kjønn og god geografisk spredning. Styret er klare for å gjøre hverdagen enklere for folk i Trøndelag, sier Gilde etter valget.

Flytekniske fag

Hun påpeker at det viktigste fokuset alltid må ligge på politisk arbeid og innsats og viser til at årsmøtet i Trøndelag behandlet en rekke politiske uttalelser, blant annet forslag om flytekniske fag på Fosen videregående skole, fengsel i Meråker og veg mellom Meråker og Tydal.

Med helgens valg har Frp etablert det partiet omtaler som en skikkelig kvinneliga. Lill Harriet Sandaune fra Malvik har allerede vært gruppeleder på fylkestinget en stund, og bystyregruppa i fylkets største kommune ledes av Elin Marie Andreassen.

Mot kjønnskvotering

Etter at Anita Gilde fra Skaun ble valgt til første leder i Trøndelag Frp er kvinneligaen i fylkespartiet komplett.

- Dette er et resultat av den innsatsen vi alle tre har lagt ned gjennom mange år, sier Lill Harriet Sandaune, som i alle år har vært en ihuga motstander av kjønnskvotering. Hun er derfor svært fornøyd med at Fremskrittspartiet i Trøndelag nå har tre kvinner i ledende posisjoner, uten at kjønn har vært et kriterium for utvelgelsen.

Anita Gilde var forøvrig politisk nestleder i det nå nedlagte Sør-Trøndelag Frp.