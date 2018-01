Quiz og sentrumsprat

Nyheter

Hemne

Torsdag kveld inviterer Ingrid Stenvik Larsen og Anette Morvik Robberstad til samling i meieriet på Kyrksæterøra. Larsen og Robberstad, som begge går på arkitektstudiet ved NTNU, er i gang med å lage en masteroppgave om det nedlagte meieriet. Det var en større reportasje om dem i tirsdagens ST.

Masteroppgaven blir stilt ut i vår/sommer slik at publikum kan se hva de har kommet fram til av forslag når det gjelder framtidig bruk av den store sentrumseiendommen.

Nå har de tilbrakt ca. to uker i Hemne, og ønsker å invitere til ei samling for alle, der de presenterer sitt arbeid så langt og for å få innspill til det videre arbeidet.

Det blir kaffe og snack, en quiz, og så får du mulighet til å prøve Øraspillet – et databasert spill der du selv får prøve ut ulike løsninger for meieriet ved å «flytte» brikker.

Samlinga blir i lokalene ut mot Ørakrysset der Kinarestauranten hadde tilhold.