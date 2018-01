Sirkusshow på Viggja

Nyheter

Nidaros Nysirkus var tirsdag kveld i forsamlingshuset Viggjarheim på Viggja i forbindelse med den pågående Vinterkulturuka i Skaun kommune. Seks ungdommer i alderen 14-19 år viste fram sine kunster i et 20 minutter langt show. Deretter fikk de frammøtte, drøyt 50 små og store, prøve selv.

- Vi startet Nidaros Nysirkus for tre år siden. Vi som er med, har alle bakgrunn fra kulturskolen i Trondheim, forteller gjengen etter endt forestilling.

Fire unge gutter forsøker seg på et akrobatikknummer, der to står på ryggen til de to andre.

- Vi har øvd to ganger og har falt ned begge gangene, men det går bra, forteller Leon Berg (9).

Barna fikk kyndig veiledning av sirkustruppen innen sjonglering, balansekunst, akrobatikk, diablo og rockering.

- Det er noen kommende sirkusstjerner på Viggja. Vi er godt fornøyd med oppmøtet, det kunne ikke vært så mange flere på grunn av plassen, forteller Harriet Wilmann, sekretær i Viggja velforening.

Det var velforeninga som arrangerte sirkusshowet og sirkusskolen.