Svindlet Nav for 12,7 millioner

83 personer ble i fjor anmeldt av Nav for å ha svindlet til seg stønader for i alt 12,7 millioner kroner i Trøndelag.

Tallene viser en økning i begge fylkene; fra 51 til 54 i Sør-Trøndelag og fra 20 til 29 i Nord-Trøndelag. Totalt beløp går noe ned i sørfylket, mens det er en økning i nord.

Det fleste anmeldelsene går på svindel med dagpenger, i alt 61 av de 83 anmeldte. Beløpet her er på 9,2 millioner kroner.

Den «klassiske» svindelmetoden, er juks med elektroniske meldekort. Her oppgir folk at de ikke har vært i arbeid og dermed mottar stønad fra Nav, selv om de har vært i jobb hos arbeidsgiver. Dermed dobbel lønn.

Nav ser svært alvorlig på at de først hjelper folk ut i arbeidslivet, for så å oppleve grove tillitsbrudd ved at folk skjuler at de jobber og samtidig mottar lønn.

— Det er svindel av fellesskapets midler og er med på å undergrave tilliten til velferdssystemet vårt, sier Jannika Syse, avdelingsdirektør i Nav kontroll Nord.

Anmeldte forhold utløser tiltalebeslutning og pådømmelse i retten dersom det blir bevist at det er snakk om svindel.

