Tidligere biskop fyller 70 år

Tor Singsaas fyller 70 år torsdag 1. februar. Han var biskop i Nidaros i perioden 2008–2017.

Singsaas har sterke bånd til Skaun kommune. Hans bestefar var fra Viggja, mens han selv delvis har vokst opp i Buvika.

Jubilanten ble utdannet teolog ved Menighetsfakultet 1976 og var først vikarprest i Oslo, videre stiftskapellan ved Nidaros bispekontor 1978-91, res.kap. ved Nidaros domkirke 1991–2004 (fung. domprost 1991), og prost i Byåsen i Trondheim 2004–08.

Singsaas har ifølge NTB allsidig erfaring som menighetsprest og leder med tilknytning til Nidaros domkirke/Nidaros bispedømme i ulike stillinger i nærmere 40 år. Han har innehatt sentrale funksjoner ved begivenheter og jubileer ved Nidaros domkirke i perioden 1978 -2017, blant annet

* Kristningsjubileet; 850-årsjubileet i 1980

* Pavebesøk i 1989

* Konge- og dronningsigning i 1991

* Trondheim bys 1000-årsjubileum i 1997

* Grunnlovsjubileet 2014

* Signingsjubileet 2016.

* Tråante 2017; 100-årsjubileet for samenes første landsmøte i Trondheim, senere Samefolkets dag 6. februar

Singsaas sto sentralt i arbeidet for at presesembetet i Den norske kirke fikk Nidaros domkirke som tjenestested i 2011. Han har særlig arbeidet for å gjøre sørsamene synlig i kirke og samfunn. Innvielsen av samisk alter i Nidaros domkirke i 2017 var en viktig milepæl.

Engasjementet for «de minste», barn, unge og marginaliserte har vært vesentlig i hans tjeneste som prest og biskop.

Han er i dag styreleder i Det Norske Bibelselskap 2015-18 og har vært medlem/leder av ulike møter, representantskap, styrer, råd og utvalg i Nidaros bispedømme og Trøndelag, samt i Den norske kirke sentralt.

Jubilanten er gift med Gunhild Gyllensten Singsaas. De har to barn og fire barnebarn.

70-årsdagen feires sammen med familie og venner.