Arrangerer loppemarked for barnehjemsbarn

Nyheter

Lørdag 17. februar er det klart for loppemarked i gymsalen ved Orkanger ungdomsskole. Da bretter Mari Fossvoll Røen, Amina Opøien, Thea Hynne og de andre elevene på faget «Innsats for andre» opp ermene for å samle inn penger til barnehjemsbarn i Latvia.

- Vi skal til Latvia og besøke et barnehjem der, og da vil vi ha med både penger, klær og leker, forteller Hynne.

Faget Innsats for andre er valgfag ved ungdomsskolen, og tidligere har elever besøkt både eldrehjem og helsesenter.

- Men nå vil vi samle inn penger til barnehjem, fastslår Hynne.

Til loppemarkedet har elevene både bidratt med ting og klær selv, samt samlet inn via facebook. I tillegg stiller elevene opp med kaffe, kaker og vårruller til de som tar turen innom.

- Hvorfor folk skal komme? Jo, hvis de ønsker å støtte barnehjemsbarn i Latvia, og hvis de samtidig trenger å kjøpe ting eller klær litt billigere, sier Opøien.