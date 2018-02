Brekstad-Valset delvis stengt i mars og april

Nyheter

Fergesambandet Brekstad-Valset blir stengt to nidagersperioder i mars og april på grunn av anleggsarbeid på Valset fergekai, opplyser Statens vegvesen.

På vegne av Trøndelag fylkeskommune bygger Statens vegvesen om og tilpasser kaianleggene i fergesambandet fv. 710 Brekstad-Valset for elferger.

– På Valset skjer mesteparten av arbeidet mens fergetrafikken går som normalt. Men noe arbeid er ikke mulig å gjennomføre samtidig som det går trafikk i sambandet. Derfor må vi stenge sambandet i to perioder a ni døgn, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Sambandet blir stengt i følgende perioder:

1. Lørdag 10.3 – søndag 18.3. (uke 11 + helga før)

2. Lørdag 7.4. – søndag 15.4. (uke 15 + helga før)

Alle avganger i de to periodene blir stengt. Sambandet følger ordinær rute fredagene før og mandagene etter stengeperiodene.

– Planen vår er å stenge sambandet i de to nevnte periodene. Vi må likevel ta et lite forbehold om at stengeperiodene kan bli flyttet dersom det i forkant meldes tøffe værforhold som ikke gjør det mulig å gjennomføre planlagte arbeidsoperasjoner, sier Johnsen.

Sentrale vegknutepunkt på begge sider av Trondheimsfjorden vil bli skiltet med at sambandet Brekstad-Valset er stengt og at trafikantene benytter Flakk-Rørvik.

I periodene når Valset fergekai er stengt settes det inn en ekstra ferge i sambandet Garten-Værnes .