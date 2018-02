Dette er den hyppigste årsaken til bilberging

Nyheter

Et strømtomt batteri er frustrerende når du skal starte bilen og komme deg avgårde på jobb eller hjem fra hytta.

– Har du opplevd startvansker tidligere i vinter bør du ta en natts vedlikeholdslading av batteriet. Da er bilen klar for kalde dager, sier Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF i ei pressemelding.

Flate batterier er den hyppigste årsaken til bilberging. Lave temperaturer gjør at bilbatteriets effekt minker dramatisk. I tillegg er motoren tyngre å starte i kaldt vær. Et redusert batteri skal med andre ord gjøre en mye tyngre jobb enn på sommeren.

- Ingen har lyst til å oppdage et flatt batteri på morgenen midt i hverdagsstresset. Med påfyll av strøm, vil ikke tidsklemma klemme hardere, sier Sødal.

Et godt råd er å alltid ha fulladet batteri. Batteriet har lettere for å tømmes for strøm når det ikke er toppladet. Når kuldegradene er mange eller når fokksnøen kommer seg inn i motorrommet og legger seg over batteriet, kan batteriet tømmes. En vedlikeholdslader er ikke kostbar, og den er enkel å bruke.

- Følg instruksjonene til laderen og sjekk i bilens instruksjonsbok før du kobler laderen til bilen. En natt med lading, og batteriet er godt som gull igjen, rådgir Nils Sødal. – Det kan lønne seg å lade batteriet jevnlig gjennom vinteren for å unngå startproblemer, fortsetter han.

Mange nordmenn er hyttefolk. Når bilen står parkert ute på fjellet i noen dager er det ekstra viktig at batteriet er i topp form så man får start på bilen når man skal hjem.

- Det kan være lenge å vente på bilberging når man er i fjellheimen. Lad opp batteriet før hytteturen, så slipper du det, sier Nils Sødal.

Det er også lurt å sjekke om batteripolene er rene. Finnes det mye irr og skitt på polene gir det større selvutlading og hindrer kontakt med batteriet. Irr fjerner du med såpevann og børste. Skyll deretter med rent vann.