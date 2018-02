Tar nytt milliardtap på Traasdahl-selskap

Nyheter

Are Traasdahl fra Fannrem i Orkdal solgte 95 prosent av sitt selskap Tapad til Telenor i 2016. Pris: 3,1 milliarder kroner.

45-åringen satt alene igjen med 1,45 milliarder kroner etter salget av selskapet, som en gang ble omtalt som et av verdens ledende selskaper innen markedsføringsteknologi.

Men etter oppkjøpet har pilene pekt nedover for Tapad, skriver Adresseavisen. Det er faktisk i ferd med å bli et milliardsluk for Telenor.

Verdien i selskapet ble i 2017 nedskrevet med 1,7 milliarder kroner. Året før ble det nedskrevet for én milliard. Det er altså nedskrevet med 2,7 milliarder, etter kjøpet for 3,1 milliarder kroner.

Verdi i dag: 400 millioner kroner. Årsak: Svekkelse i det amerikanske markedet for annonsering.

For tida er familien Traasdahl på en reise verden rundt. Håpet er blant annet å klekke ut den nye, store forretningsideen, noe han altså gjorde i 2010 da han og Dag Liodden grunnla Tapad.