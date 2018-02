Giske tilbake på den politiske scenen

Nyheter

Stortingsrepresentant Trond Giske innleder den politiske debatten når Orkland Arbeiderparti skal konstitueres lørdag 10. februar. Det melder Orkdal Arbeiderparti på sin hjemmeside. Konstitueringsmøtet finner sted i Folkets hus i Råbygda i Orkdal.

Etter hva ST kjenner til, blir dette Trond Giskes første opptreden på den politiske scenen etter varslersakene mot ham.

- Jeg oppfatter at Trond Giske har fått nok straff internt i partiet. For oss er det uproblematisk at han kommer. Han er toppkandidat i Sør-Trøndelag Ap, og det er natulig at han deltar på årsmøter rundt om i Trøndelag. Utgangspunktet vårt er at han skal gjøre en jobb som stortingsrepresentant, og da er det fint at Orkland Ap signaliserer at vi fortsatt har tillit til ham, sier Are Hilstad, nåværende ordfører i Meldal kommune.

Orkland Arbeiderparti opplyser at Trond Giske også var med under Orkland Aps første kickoff 17. januar i fjor. Møtet ble avholdt i Orkdal kulturhus, og det trakk mye folk.