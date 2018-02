Inviterer til sentrumsmøte

Nyheter

Hemne

Tirsdag 13. februar arrangerer Hemne kommune med samarbeidspartnere møte om utvikling av Kyrksæterøra sentrum.

Eileen Brandsegg fra Bylivsutvikling i Trondheim, vil presentere konkrete forslag til hvordan kommunen og næringslivet kan organisere seg for å få et mer offensivt næringsliv og et levende sentrum.

Brandsegg har vært leder for et prosjekt som har vært finansiert av kommunen, Hemne Sparebank, Sodvin SA, Saga Eiendom AS og Snekvik Eiendom AS. Hovedmålet med prosjektet er et mer attraktivt og levende sentrum, og da med samarbeid mellom kommunen og næringslivet som tema.

Prosjektet inneholder også et forslag til formalisering av samarbeidet mellom gård- og grunneiere i sentrum. Her skal de gjennom dialog sørge for en attraktiv og helhetlig videreutvikling av eiendommene.