Dannet Trøndelag SV

Trøndelag/Hell

Det var egentlig tre historiske vedtak som ble fattet på Hell i Stjørdal denne helga. Først ble Sør-Trøndelag SV og Nord-Trøndelag SV oppløst. Deretter dannet de 120 delegatene på årsmøtet nye Trøndelag SV.

Flere til SV

To orkdalinger var med på den historiske fusjonen; Ann-Kristin Fjellstad og Kjell Rønningsbakk. Fjellstad føler at SV seiler i medvind.

— Vi har nå flere medlemmer enn partiet har hatt siden tidlig på 90-tallet. Det er god framgang på flere områder for SV. Meningsmålinger viser større oppslutning enn på åtte år. I fjor fikk vi nesten 2400 nye medlemmer, og antallet er nå opp i 11 385. Det viser at politikken vi fører treffer godt til nye grupper, sier Fjellstad i en pressemelding.

— Økte forskjeller

Det var økning i begge trøndelagsfylkene i fjor – da det fortsatt het Nord- og Sør-Trøndelag; i nordfylket økte medlemsmassen med 14 prosent, mens økningen var på 17 prosent i sør. Ungdomspartiet Sosialistisk Ungdom fikk nesten 50 prosent flere medlemmer i 2017.

Også SV i Orkdal fikk mange nye og yngre medlemmer i fjor.

— Vi får kontakt med mange som er bekymret for utviklingen i landet med økte forskjeller. Vi har de siste årene fått flere fattige og flere veldig rike. De nye velgerne og medlemmene ønsker å kjempe for et mer rettferdig samfunn, sier Kjell Rønningsbakk, leder i Orkdal SV.

Kampsaken

I et oppgjør med seksuell trakassering hviler et stort ansvar på politiske partier, mener Trøndelag SV.

— Seksuell trakassering hemmer kvinners frihet og demokratisk deltagelse. Historiene er for mange til at vi kan lukke øynene. Frihet fra seksuell trakassering er vår kampsak. Vi oppfordrer medlemmer i hele fylket til å ha et våkent blikk og rettskaffenhet i alt vi gjør, sier Fjellstad.

Blir Orkland SV?

Orkdal SV skal ha årsmøte 6. mars, og styret foreslår å omdanne laget til Orkland SV. stortingsrepresentant Lars Haltbrekken kommer til årsmøtet. Før årsmøtet vil det være et møte om flyktninger hvor alle er velkommen, og Lars Haltbrekken vil snakke om flyktninger.

