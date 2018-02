Slokker kunstig brann med vann

Nyheter

Nå er det mulig å slokke brann med vann i kunstig virkelighet. Dette gjøres for å effektivisere branntreninga.

Branntrening med pulverapparat og VR-teknologi har allerede vært tilgjengelig en stund. Securitas er så langt alene om å tilby denne kursingen, som kombineres med teoretisk e-læring. Løsningen er vesentlig mer tidseffektiv og kostnadseffektiv enn tradisjonell branntrening utendørs, og med vannslange i tillegg til pulverapparat dekkes alle behov.

- Mange steder, som i offentlige bygg, har man vann som slokkemiddel. Derfor er det naturlig å tilby slokkescenario med vannslange til kundene våre. Ikke bare i Norge, men også i Europa og verden for øvrig, sier Ole-Ivar Bjørkamo, forretningsutvikler brann & redning hos Securitas, i ei pressemelding.

Real Training er det norske selskapet som står bak den tekniske løsningen. Etter å ha perfeksjonert opplevelsen av slokking med pulverapparat, har de nå utviklet vannslange som alternativ. Egenskapene for brannen, for eksempel flamme- og røykutvikling, programmeres inn. Og med bruk av vann inkluderes blant annet en tilleggsdimensjon som damputvikling fra vann som treffer varme overflater.

- Vi modifiserer utstyr til bruk i et virtuelt rom, og sørger for at opplevelsen kommer så nær virkeligheten som mulig. Vannstrålen stusser av vegger, elementer blir våte og rommet fylles av både damp og røyk når slokkingen pågår. Bak deg har du noen meter med slange, i hånden har du munnstykket, og strålens form endrer seg når du vrir på det. Sensorer og følere sender informasjon til datamaskinen, som endrer brannforløpet basert på hva man gjør, forteller gründer Arve Aasmundseth.

Gjennom avtalen med Securitas markedsføres den helnorske branntreningsmetodikken både i Norge og utlandet.

Branntreningen foregår i standard treningsscenarier, som hotellrom, storkjøkken og teknisk rom. I tillegg får flere og flere kunder skreddersydd sine egne situasjoner, hvor de ansatte vil kjenne seg igjen i et miljø som er kopiert fra arbeidshverdagen deres.