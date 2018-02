Nyheter

Magnus Wester sier til adressa.no han bare på nyåret har solgt tusenvis av produktet GPS Radar som varsler bilførere om politikontroller. Trygg Trafikk mener produktet burde vært forbudt. Politiet mener det ikke er pålitelig.

Den lokale politipatruljen i vårt område, Charlie30, skriver en kommentar til saken på sin egen Facebook-side:

"Dersom en bilist varsler andre om en trafikkontroll på den ene eller andre måten, bidrar han til at ruskjørere og andre med risikoadferd får tilbringe mer tid på veien.

Å si at en ikke varsler om promillekontroller, er i beste fall mangel på kunnskap om hvordan politiet driver sitt trafikksikkerhetsarbeid. Alle som stanses av politiet skal i utgangspunktet blåse i alkometeret, uavhengig av grunnen til at de ble stanset. På denne måten avdekker politiet mange ruskjørere uavhengig av kontrollformen vi har valgt.

Vi tar ruskjørere selv om vi i tillegg bruker kikkert eller laser-fartsmåler (radar har vi sluttet med for mange år siden). På det som for publikum kan virke som en ren promillekontroll, har vi sannsynligvis sjekket skiltene for avgifter/forsikring/PKK (EU-kontroll)/stjålet, vi har sett på dekkene, sjekket lys og førerrett i tillegg til promille.

Erfaring viser at det gjerne er sammenheng mellom promillekjøring og andre trafikkforseelser. Det er ofte at promillister plukkes ut på andre "feil" de gjør i trafikken, slik vi ser i kikkerten eller med fartsmåleren.

Så varsling av kontroller lurer kun deg selv og de du er glad i, ikke politiet!"