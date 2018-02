Delte ut hederspris og kulturstipend

Nyheter

Prisoverrekkelsen skjedde helt på slutten av lørdagens UKM, der ordfører Oddvar Indergård kunne gjøre ekstra stas på en ekte ildsjel i kommunen.

- Joar Tøndel har fått prisen for det viktige arbeidet han gjør, og har gjort, for kulturlivet i Agdenes, og for hans evne til å formidle og gjøre lokal historie kjent, sa Indergård for en fullsatt idrettshall lørdag kveld.

Frontfigur

Tøndel har vært en frontfigur i Lensvik idrettslag i en årrekke, både som fotballtrener og tillitsmann for idrettslaget. Han har hatt utallige speakerroller under ulike arrangementer, blant annet under den årlige Jordbærtrimmen, men også under skirenn i mange år. Han har også utmerket seg som pådriver for Frostad bygdetun og Agdenes historielag. Mange kjenner også Tøndel som politiker og daglig leder ved det som var Fylkets fellesvaskeri i mange år.

Vaffelsteiker

Indergård trakk også fram hvordan Tøndal var pådriver for å etablere frivilligsentral i Agdens i 2015, samt mye mer:

- Som frivillig de siste årene har han vært engasjert som leseombud på helseinstitusjonene. Gjennom Lensvik Helselag har han vært vaffelsteiker og servitør om fredagene på helsesenteret. Han har vært engasjert i de årlige kunst- og hobbyutstillingene, og har for øvrig vært revisor i Lensvik Helselag og Agdenes Kunst og Hobbyforening i en årrekke. Joars enestående innsats har også blitt lagt merke til utenfor kommunens grenser, sa Indergård.

På slottet

I fjor ble han derfor invitert til «Afternoon tea» på Slottet, der han sammen med andre ildsjeler fra hele Norge ble godt mottatt av kongefamilien.

- Joar Tøndel er virkelig en flott ambassadør for vår kommune. Det fortjener han honnør for, sa Indergård før han overrakte prisen på 10.000 kroner samt et maleri av den lokale kunstneren Benedicte Tøndel.

Prises for sanginnsats

Samtidig kunne Indergård dele ut utdannings- og kulturstipend til musikkstudent Lisa Ingdal, for overbevisende talent i kategorien sang og musikk. Ingdal har blant annet vært hyppig deltaker under Kibneb-festivalen, i tillegg til å ha vært aktiv sanger og dirigent i Lensvik blandakor, samt ledet barnekor og vært leder på bibel-leir. I dag holder Ingdal på med bachelorstudier i musikk, menighet og ledelse i Oslo.

- Jeg har selv hatt gleden av å se Lisa opptre en rekke ganger, og vet at prestasjonene hennes, er særdeles høyt verdsatt av så vel amatører som profesjonelle kunstnere. De verdiene Lisa har, er tuftet på de gode oppvekstmulighetene i Agdenes kommune, og da spesielt det kulturelle, sa Indergård.

Stipendet er på 10.000 kroner.