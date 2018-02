Giske hyllet Sondre

Nyheter

Trond Giske holdt en tale som gikk rett hjem hos Ap-medlemmene i salen på Folkets hus i Råbygda. Med sterkt engasjement snakket han om viktigheten av et skolesystem som favner alle, utfordringene i arbeidslivet, styrken ved det norske trepartssamarbeidet og viktigheten av å ha en politikk for hele Norge.

Det som likevel gjorde sterkest inntrykk blant mange av tilhørerne, var det Trond Giske sa mot slutten av talen sin, da han kom med en hyllest til Sondre Kjøren, som ble drept på Utøya - bare 17 år gammel.

Den siste rosen

De siste månedene av sitt liv var Sondre svært aktiv i AUF og Arbeiderpartiet, og han satte dype spor etter seg. Blant det han kjempet for, var en idrettshall ved Orkdal vidaregåande skole.

Halvannet år etter at Sondre ble drept, ble hallen åpnet, og den hadde fått navnet Sondrehallen.

- Det siste jeg gjorde i valgkampen 2017, var å reise til Orkanger sammen med Tore (Sandvik, red. anm.), sa Giske fra talerstolen. Han fortalte at dette var noe han og Sandvik hadde gjort i hver valgkamp siden 2011. Etter å ha lagt fire roser på gravene til de andre trønderungdommene som mistet livet på Utøya, sto Sondres grav for tur.

You'll Never Walk Alone

- Valgkampens aller siste rose, noen timer før valglokalet stengte, la vi ned på ei grav utenfor Orkdal kirke. Sondre. Sondre, som bidro til hall og festival, som vervet medlemmer og som spredte humør, og som helt sikkert hadde vært her i dag, 23 år gammel. Det som brant i hjertene som sluttet å slå, lever videre i oss. Vi lovte at vi aldri skal glemme, og vi glemmer ikke, sa Giske og delte minnene fra Orkdal kirke den 5. august 2011:

- I stappfulle Orkdal kirke lå det ei rød trøye med hilsen fra spillerne på Sondres favorittlag. I kirka reiste alle seg og sang med på klubbens sang, den sangen jeg selv også har sunget mange ganger, You'll Never Walk Alone. Det som gjør at vi aldri gir oss, selv gjennom stormer og motstand, at vi alltid kommer tilbake etter å ha lidt nederlag, at vi alltid reiser oss etter å ha falt.