Har fått en ny venn i stallen

Hilde Solbakken fra Skaun har fått en nyinnflytter i stallen sin: Ei due som har slått seg til på en spiker som fungerer som oppheng for seletøy.

- Jeg skulle i stallen søndag kveld, og da var det skikkelig kaldt og mye vind ute. Dua fløy inn da jeg åpnet døra, og satte seg på spikeren, forteller Solbakken.

Siden har dua trippet rundt på gulvet og spist havrekorn, og Solbakken har gitt den en egen beholder med vann.

- Da jeg kom inn i stallen igjen mandag morgen satt den fortsatt på samme spiker som kvelden før. Den ser ikke syk ut eller noe. Jeg tenkte den sikkert ville fly sin vei da jeg åpnet porten, men den gjør ikke det. Den lufta seg bare en tur, men kom inn igjen, forteller hun.

Savnet?

Dua har ingen kjennetegn på seg, og Solbakken er usikker på om den tilhører noen.

- Jeg har hørt om at noen i kommunen har hatt brevduer tidligere, så jeg la ut et innlegg på Facebook i tilfelle noen savner den. Det er artig å se at den sitter og følger med når jeg saler opp hester. Den er ikke redd hestene, sier Solbakken.

Eneste ulempen med den nye gjesten er at det blir en del dueskitt etter den. Ellers gjør det ikke noe å ha en tobent venn på en spiker på veggen.

- Den får bare være her så lenge hun vil. Det er åpent her, så den kan fly av gårde når den vil. Jeg har ikke greie på duer, men den tripper iallfall rundt og ser ut til å trives, sier Solbakken.