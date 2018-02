Vintertoner med lokale aktører

Nyheter

Hemne kirke er i ferd med å bli en stor kulturscene. Fjoråret, da det var 200-årsjubileet som preget aktivitetene, fikk det til å ta skikkelig av, med en rekke arrangement og konserter. Og det fortsetter i 2018.

Onsdag 14. februar er det duket for en konsert som har fått navnet Varme vintertoner. Og det er ikke en tilfeldig dato med et tilfeldig tema. På selveste valentinsdagen – alle hjerters dag – skal det handle om kjærlighet.

Det er Geir Ivar Steigedal og Barbro Amrud Nilsen som sammen med Hemne menighetsråd og flere lokale sangere og musikere som skal frambringe hjertevarmen denne kvelden.

Her er lista over de medvirkende i tillegg til de to nevnte:

Linn-Therese Gjengstø

Sandra Harjo Sæther

Ole Even Gjengstø

«Alfi» Mandal

Sirilinn Fri

Lise Stene

Musikerne er Svein Waade, Jorulf Gumdal og Olav Hunnes, også det en særdeles kjent, lokal trio som deltar på det aller meste som hører inn under kulturparaplyen.

Arrangøren ønsker alle hjertelig til stede når varme vintertoner skal fylle kirkerommet denne kvelden.