Dette er den ene av to biler som ble stjålet

ST skrev mandag at en bil ble lørdag på dagtid meldt stjålet fra et bilverksted i Aunbygda i Skaun. Bilen, en svart Opel Vectra stasjonsvogn, skal ha stått parkert utenfor verkstedlokalet. Registeringsnummeret på kjøretøyet er HS 92449.

Tyveriet skal ha skjedd i løpet av den siste uka, litt uklart eksakt når.

- Tyveriet vil bli anmeldt, og politiet er interesert i tips dersom noen har sett denne bilen, opplyste Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Nå viser det seg at det er to biler som er stjålet. Den andre bilen er en Toyota Landcruiser Artic truck, grønn med grå detaljer. Registreringsnummeret her er TV 65563. Også denne saken er anmeldt.

I tillegg er flere uthus og parkerte biler i området rotet i.

Mest trolig skjedde biltyverien fredag morgen i 06-tida. Flere beboere langs veien opp til Aunbygda har sett tre biler passerer på dette tidspunktet, og beskrivelsene av to av kjøretøyene passer til signalement i forhold til de stjålne bilene.

Det er uklart hvordan tyvene har fått med seg den parkerte bilen.