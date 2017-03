Butikkinnehaver forstod at de forsøkte å svindle ham

Tidlig denne uka gikk politiet ut og advarte butikker og kjøpesentre i distriktet mot engelsktalende pengevekslere, eller på godt norsk: Svindlere.

Framgangsmåten var som følger: De driver og veksler 1000-lapper, og lager litt kaos, slik at det bli gitt igjen feil veksel.

Svindelraidet startet i Stjørdal på tirsdag. Deretter kom de til Midtbyen og City Syd, før en lignende hendelse ble innrapport på Oppdal.

Politiet etterlyste to menn som de mistenkte for svindelen. de gikk også ut med bilderi av mennene som var tatt av et overvåkingskamera.

Tirsdag kveld ble de pågrepet i Harpefoss i Gudbrandsdalen og satt i arresten på Lillehammer, der de ble avhørt dagen etter.

Nå forteller lensmann i Rennebu og Oppdal, Finn Skårsmoen, at totalt fire menn ble pågrepet i Gudbrandsdalen. To av dem var mer aktive enn de to andre. Og at de på vei gjennom Rennebu tirsdag ettermiddag forsøkte et svindelforsøk i en blomsterbutikk på Berkåk.

- Butikkinnehaveren holdt tusenlappen de forsøkte å veksle opp i lufta og tilsynelatende så skeptisk på den. Samtidig demonstrerte han et kroppspråk som signaliserte at han forstod hva de ville. Da stakk de, forteller lensmannen.

På Oppdal måtte politiet imidlertid opprette en sak fordi en butikk der gikk på limpinnen.

Mennene som angivelig skal være fra Romania, erkjente ikke etter pågripelsen at de hadde gjort noe ulovlig. De ble også under samtalen tirsdag kveld med politiet plutselig langt dårligere i engelsk enn de var tidligere på dagen.