Han blir ny toppsjef i Elpro

Pål Rune Johansen (48) er ansatt som administrerende direktør i Elpro Group AS. Stillingen omfatter daglig ledelse av de heleide datterselskapene Elpro Solution AS, Elpro Electro AS, Elpro Installasjon AS og Selva Eiendom AS.

Pål Rune Johansen er utdannet sivilingeniør ved NTNU (NTH). Han har bred ledererfaring fra nasjonale og internasjonale virksomheter, og kommer fra stillingen som Senior Vice President Nordic i børsnoterte Q-Free ASA.

- Pål Rune Johansen, med sin brede erfaring fra både strategiske og operative lederposisjoner, vil være et viktig bidrag i videreutviklingen av Elpro- konsernets samlende virksomhet, heter det i pressemeldinga som er undertegnet av styreleder Kjell Eriksen.

Johansen vil tiltre stillingen i løpet av mars 2018.

Det var Geir Arne Rao som var administrerende direktør i Elpro i Agdenes kommune tidligere.