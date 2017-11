De som er spesielt opptatt av vei kan lese dette

Samferdsel og trafikk

Her er litt informasjon om vinterdriftsklassene som styrer vintervedlikeholdet av veinettet.

- Dette vil kunne oppleves som noe teknisk, men vi håper det likevel kan virke oppklarende, skrive rStatens vegvesen på sine nettsider.

Vegene er delt opp i 5 ulike driftsklasser, som hver inneholder ulike krav til vegvedlikehold:

* De øverste driftsklassene (Dk) DkA og DkB, har bar veg (tørr eller våt) som godkjent føreforhold.

* Lengre ned på listen finner vi driftsklassene DkC, DkD og DkE. Dette er driftsklassene som i størst grad blir benyttet på fylkesvegene.

DkE har hard snø/is som godkjente føreforhold og et friksjonskrav på over 0,20. Maksimal syklustid på denne driftsklassen er fire timer for strøing og tre timer for brøyting. Det må derfor påregnes at det ved snøfall vil ligge snø på veien.

- Selv om veien er i henhold til friksjonskravet, vil man også kunne oppleve at friksjonen er dårlig og at vegen oppleves glatt. Dette må altså kunne forventes og betyr ikke nødvendigvis at det er et avvik, opplyser vegvesenet.

Vinteren har meldt sin ankomst og vegvesenet påpeker at de ønsker å legge til rette for at alle skal komme trygt fram.