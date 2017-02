Dobbelkamp og håndballfest

Torsdag er det duket for to spennende håndballkamper i Orklahallen. OIFs nyoppstarta herrelag spiller sesongens siste hjemmekamp, mens damelaget skal spille en viktig kamp for å overleve i 2. divisjon. Det er herrelaget som skal først i aksjon, hvor damelaget tar over like etter.

- Vi håper at vi klarer å fylle Orklahallen til begge kampene. Vi ønsker å avslutte årets sesong med stil, sier lagleder for herrelaget Are Nygård Bernhardsen.

Har nådd målet

Herrelaget ble startet opp foran årets sesong og har som ventet variert en del i prestasjonene. Så langt ligger laget nest sist, men det var ikke tabellplassering som var hovedfokus før årets sesong.

- Vi hadde forventet at vi skulle variere. Nå vi spiller opp mot toppnivå kan vi hamle opp med de beste lagene i 4. divisjon, men vi kan også tape mot det dårligste. Målet med dette laget i år var å danne et grunnlag for årene fremover. Det har vi nå lykkes med, sier Bernhardsen.

Merker etterspørsel

Interessen rundt herrelaget har vært større enn forventet. 25 spillere har betalt lisens for å spille på laget.

- Vi er mellom 14 og 16 på hver trening og det er jo bra. Det er artigste er at klubben merker etterspørsel fra yngre gutter som ønsker å spille håndball og da har vi kommet et stykke, sier Bernhardsen.

Torsdag tar OIF imot NTNUI 4 i sin siste hjemmekamp. I det motsatte oppgjøret tapte OIF med ett mål etter at NTNUI fikk en straffe på overtid. Nå håper laget å avslutter med seier i Orklahallen.

Møter topplag

Etter at herrekampen er ferdig skal damelaget i aksjon i en viktig 2. divisjonskamp mot Utleira. Orkanger ligger nederst og er i fare for å rykke ned om de ikke plukker poeng i sine siste kamper.

- Klarer vi å ta med oss det vi gjorde i første omgang mot Charlottenlund har vi en god sjanse mot Utleira. Nå er det først og fremst Byåsen Bredde og Levanger 2 jeg tror vi har størst sjanse på poeng, men det er ikke umulig å ta poeng mot Utleira heller, sier OIF-trener Stig Løvseth.

Imponert

Løvseth har flere ganger gitt uttrykk for at han er imponert over publikummet på Orkanger og håper at de kan vise seg fra sin beste side på torsdag.

- Publikummet har fungert som en åttende spiller. Det er kjempebra at de er med og støtter oss, nå håper vi at vi kan gi litt tilbake med en seier. Det er ingen grunn til å sitte hjemme på torsdag, sier Løvseth.

Han er også imponert over sine egne spillere som møter opp i stort antall på trening.

- Spillerne kommer på trening og legger seg ikke ned selv om vi har gått på en del tap i det siste. Så lenge det er håp har vi mulighet. Nå har vi også fått tilbake to spillere i Ann Siri Stokkli og Marthe Høsøien som har vært ute med sykdom og skade. Forhåpentligvis blir de med og bidrar i innspurten av sesongen, sier Løvseth.

