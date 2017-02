Du sanker gull og sølv i frisør-NM, og så driver du en liten frisørsalong i Meldal. Frister ikke storbyen?

- Det frister av og til. Jeg skal ikke lyve. Men det frister ikke nok, da jeg får de utfordringene jeg trenger ved å være her. Det er så mange fantastiske kunder i Meldal som vil ha moteriktige frisyrer.

Hvordan preger det frisyrene til meldalingene at de har en frisør som er norgesmester i bygda?

- Jeg liker å tro at det perfeksjonerer meg som frisør, og at jeg leverer kvalitet. Det er mange kunder som ønsker seg noe nytt, og så er det dem som velger den frisyren de alltid har hatt. At jeg har kunder fra A til Å, er en av grunnene til at jeg vil være i Meldal.

Er det mange utenbygds kunder som søker deg opp?

- Ja, jeg har en del både fra Orkdal, Trondheim og Rennebu.

Så du har lang venteliste?

- Det varierer. Det er mange faste kunder som er flinke til bestille seg timer.

Hva er det som gjør deg til en slik god frisør?

- Pågangsmot. Jeg liker ikke å gi meg før jeg får til det jeg har bestemt meg for. Jeg er bestandig sulten på å kunne mer og lære stadig nye ting. Det er alltid noe nytt jeg kan lære, og jeg tenker at jeg blir aldri utlært.

Hvordan trener du til NM?

- Jeg tenker og trener på det hele året. De to siste månedene før konkurranse, blir det intensiv trening seks kvelder i uka. Jeg skriver en treningsplan for å få på plass alle detaljene i frisyrene. Jeg prøver ut alle mulige måter for å få den nødvendige prikken over i-en. Jeg trener også mye intervaller på tid, da alle frisyrene skal lages på begrenset tid.

Hva med fysisk trening?

- Jeg hadde betennelse i hendene for noen år siden, og begynte derfor å trene styrke ved Meldal treningssenter. Jeg er ellers flink til å ta vare på kroppen min og går til osteopat og fysioterapeut. Det må til, hvis jeg skal holde livet ut som frisør. Og det vil jeg.

Hvor trendy er salongen din?

- Vi har ikke en trendy-trendy salong. Men vi har en salong som er elegant, jordnær, med rolig atmosfære og rene linjer. Det er det som er trendy etter min mening.

Hva er viktig når det gjelder valg av hårfrisyre?

- Du må ha en frisør du stoler på, og som kan anbefale rette type produkter, behandling og frisyre. Har du det, så har du alt du trenger. Hvis ikke, må du lete etter en annen frisør.

Du jobber mye, men når du ikke tenker på hår og frisørkonkurranser, hva opptar deg da?

- Jeg har mange venner og er glad i å dra på tur. Jeg liker også å skape nye prosjekter med fotograf Stine Aasløkk, men det blir fort tema hår da. Og så har jeg familien, søstera mi og trening.

Hva leser du for tida?

- Jeg rekker ikke å lese noen ting for tida. Jeg leser aviser på nett.

Hva gjør du i helga?

- Skal på Nå Kor-revy i Rindal da jeg ikke fikk med meg revyen verken på Løkken eller Å. Og så tenkte jeg å slappe av litt. Forresten så skal jeg jobbe på lørdag. Det er hverdagene en lever av.

Hva ligger hjertet ditt nærmest akkurat nå?

- Det må bli søstera mi, Britt Grethe. Hun er helt enorm og den største støtten jeg har. Det er ingen som kjenner meg så godt som henne. Hun er passer på psyken min, vet hva jeg tenker og hva jeg har behov for til enhver tid.