Ut av vinterdvalen

MELDAL

- Men først er det Vinterlarm-vorspiel med åpning av Krypten i kjelleren i Meldal kirke der ungdommene får sitt eget rom.

- Det er et knalltøft rom med muligheter for masse aktiviteter der ungdommene kan samles uten et organisert opplegg, sier ungdomsleder Marit Bjerkås som utfordrer ungdommer fra 8. til 10. klasse i biljard og airhockey.

Deltakerrekord

- Det er noe jeg tror jeg behersker. Så får jeg se om ungdommene tar utfordringa, ler Bjerkås som synes det er stas at Vinterlarm både starter og slutter med et ungdomsarrangement.

Søndag 12. mars er det nemlig UKM med rekordpåmelding med over 80 deltakere.

- Her i Meldal er det ungdommene selv som arrangerer UKM. Og de har stålkontroll, sier hun.

Når det gjelder Krypten som er det nye samlingsstedet i kjelleren i Meldal kirke, er det mange som har bidratt. Ikke minst har sogneprest Marita Hammervik-Owen vært sentral i arbeidet for å gi ungdommene en uforpliktende tumleplass.

Knalltøff åpning

Den offisielle åpninga av Vinterlarm foregår utendørs på Å med bålkaffe og kake til alle som kommer.

- Å-byggene har helt sikkert begynt å bake allerede. De har også lovet en larmende åpning. Om det skjer med smell eller ikke, så er jeg sikker at det blir i Vinterlarm-ånden, sier Bjerkås som er sikker på at åpninga blir både overraskende og knalltøff.

Hun håper at folk møter opp fra hele kommunen for å sette i gang årets vinterlarmuke.

- Deretter kommer det til å smelle hver dag og hver kveld i ni dager. Alle skal få mulighet til å få skikkelig vinterlarmdose, sier hun.

På åpninga sørger også Løkken musikkorps og Meldal songlag for behørig tonefølge, også med brask og bram.

På Å har de sterke tradisjoner for spellstykker. Etter åpninga av Vinterlarm på lørdag, vises spellstykket Hembrenning i Å samfunnshus.

- Her er det lokale skuespillere som pleier å trekke fulle hus på alle forestillinger. Når de leverer, så leverer de til gagns, sier Bjerkås som opplever at Vinterlarm vekker meldalingene til nytt liv etter en lang og mørk vinter.

- Vinterlarm handler om å få folk ut av dvalen. Det ligger i konseptet at det skal være mye larm og overraskelser, sier Bjerkås som gleder seg til ei travel og livlig uke.

Vinterlarm varer fra 4.–12. mars.