- Det er litt spesielt.

Hemne

— Det er spesielt å kjøpe opp en virksomhet som vi i alle år har vært vant til å ha vært en konkurrent, sier daglig leder Morten Belsvik i Belsvik Elektro.

Avtalen innebærer nå at Hemne Kraftlag avvikler sin installasjonsvirksomhet. Partene ønsker ikke å gå ut med prisen på oppkjøpet.

Fem av åtte ansatte fra HK Elektro går nå over til Belsvik Elektro. Én fortsetter i Hemne Kraftlag-konsernet, mens to blir ansatt i firmaet Hallan Elektro.

Beste løsning

Hemne Kraftlag SA har i lang tid forhandlet med flere potensielle kjøpere av HK Elektro AS.

— Nå er vi altså blitt enige med Belsvik Elektro AS om en overdragelse av kraftlagets installasjonsvirksomhet HK Elektro AS. Både de ansatte, Hemne Kraftlag og Belsvik Elektro er glade for at vi sammen har fått til den beste løsningen for våre kunder og ansatte gjennom denne avtalen. Avtalen innebærer at de aller fleste ansatte i HK Elektro overføres til Belsvik Elektro sammen med kundeportefølje. HK Elektro vil sluttføre avtalte og igangsatte prosjekter før selskapet blir avviklet, opplyser konsernleder Fartein Kjørsvik i Hemne Kraftlag i en pressemelding.

Stiller krav

Morten Belsvik kaller det en vinn vinn-situasjon.

— Vi har i dag 22 ansatte pluss fem midlertidig ansatte. Det er altså snakk om en betydelig utvidelse av arbeidsstokken for vår del at vi nå får fem nye ansatte. Vi har i lengre tid søkt etter montører, men de er vanskelig å oppdrive i Hemne. Nå har vi fått inn fem nye, og det vil være av stor viktighet at vi nå blir en stor aktør som vil stå enda bedre rustet til å ta større oppdrag. Vi opplever at det stilles stadig større krav på store prosjekt. Derfor er dette en vinn vinn-situasjon, sier Belsvik.

Beholder kompetansen

I en felles pressemelding partene sendte ut fredag, heter det:

«Hemne Kraftlag og Belsvik Elektro ser også fremtidige utfordringer i både bransjen og i markedet, da med tanke på å klare å opprettholde nødvendig kapasitet og kompetanse, for å kunne være en konkurransemessig dyktig aktør på alle typer oppdrag. Både her i Hemne og i våre nabokommuner. Dette blir da en god og framtidsrettet løsning for alle parter».

— Det er verdifullt for hele Hemne-samfunnet at vi får beholde kompetansen fra HK Elektro, samtidig som det styrker Belsvik Elektros posisjon, kommenterer Belsvik, noe som også samsvarer med Hemne Kraftlags holdning; det viktigste er å bevare arbeidsplassene i Hemne.

Hemne Kraftlag takker både ansatte og kunder for samarbeidet gjennom disse åra.

Solid hos Belsvik

I begynnelsen av januar skrev ST om at HK Elektro sto overfor store utfordringer. Daværende konsernleder Per Arne Kaarstad uttalte da at selskapet ikke har oppnådd ønskede økonomiske resultater gjennom flere år.

«Derfor må vi gjøre grep», sa Kaarstad.

Han ønsket på det tidspunktet ikke å spekulere i om HK Elektro ville bli avviklet.

HK Elektro har inntil nå vært et av flere datterselskaper av Hemne Kraftlag, og som utgjør såkalte sidevirksomheter, og har måttet tåle røde tall både når det gjelder driftsresultat og årsresultat i perioden 2012–2015.

— Jeg er ikke bekymret over å få god økonomi i virksomheten, sier Morten Belsvik, som på sin side kan vise til solide årsresultat på 5,2 millioner, 4,3 millioner og 3,8 millioner for årene 2015, 2014 og 2013.

