Klirring i benkene

Meldal

I anledning Vinterlarm ønsket også kirka å bidra med noe utenom det vanlige, og inviterer derfor til strikkegudstjeneste.

- Jeg er glad i strikking og håndarbeid, og synes det er fint å lage en hverdagsnær og «nedpå» gudstjeneste, hvor vi tar med oss en hverdagsaktivitet inn i kirka, sier sokneprest Marita Hammervik-Owen.

I samarbeid med Ellen Haugen Bergsrønning, innehaver av garnbutikken Fortuna, og Jon Fredrik Skauge i Reinhekla på Fannrem, blir det gudstjeneste og påfølgende kirkekafé med håndverk i fokus.

Åpent for alle

Kirka bli pyntet til temaet og det blir storskjerm med salmer, slik at hendene kan være opptatt med håndarbeid mens det synges.

- Jeg ønsker at vi skal fokusere på det som betyr noe for oss, nå som vi går inn i fasten. Jeg tenker at faste, i stedet for å gi opp noe, kan bety å faste til noe: Mer ro, tid til familien, tid til å lese, tid til å tenke over hva som betyr noe for oss. Solidaritetstanken, det er ikke alle som har det så godt som oss, sier Hammervik-Owen, og berører temaer som er aktuelle på søndag.

Hun håper mange vil finne veien til kirka, med eller uten strikking eller annet håndarbeid.

- Kanskje kan vi senke noen terskler og åpen noen dører på søndag, sier hun.

Pause i hverdagen

Etter gudstjenesten blir det kirkekafé på Bergmannskroa, hvor Skauge forteller om håndverkstradisjoner.

- Jeg skal ha en minibutikk der med garn, mønster og pinner. Det blir mulighet for å kjøpe seg kaffe, mat og få påfyll fra Jon Fredrik Skauge, sier Bergsrønning.

Både hun og soknepresten er skjønt enige om at strikking er en fin hobby, den er sosial og man kan lage flotte ting med hendene sine.

- Det er jo en pause fra hverdagen, en mulighet til å koble tankene over på noe helt konkret, sier Bergsrønning.

Hun har hørt om mange som tenker seg på gudstjeneste på søndag, og mener det er positivt at kirka gjør noe annerledes.

- Jeg tror de drar folk til kirka, slike som meg som ikke går her til vanlig. Det er spennende, sier hun.

Larm og band

Emilie Wiger skal være med som solist på gudstjenesten, sammen med organist Gretha Loe og soknepresten.

- Har kirka også andre planer under Vinterlarm?

- Ja, det blir larm fra begge kirketårnene klokka 17 alle hverdager i kulturuka, og det blir Vinterlarm-gudstjeneste med band i Meldal kirke neste søndag, sier Hammervik-Owen.

