- Vi skal blø for drakta og stå i 2. divisjon

Årets storscorer Oda Sterten sier at laget skal gjøre alt for å berge plassen og innrømmer at årets sesong har vært tøff.

Orkangers damelag hadde kniven på strupen foran hjemmekampen mot Byåsen i Orklahallen torsdag kveld. Laget måtte ta poeng om det skulle være noe særlig håp om å berge plassen. Og det ble litt av en nervepirrende håndballkamp i Orklahallen, hvor Orkanger hadde muligheten til å stikke av med to poeng, men endte opp med det ene poenget etter 26-26.

- Vi får det poenget vi trenger og det er bedre enn ingenting. Nå kan vi fortsatt berge plassen. Vi vil blø for drakta og vil gjøre alt for å stå i 2. divisjon, sa Oda Sterten etter torsdagens kamp.

Tøft år

Orkanger har hatt en meget tøff sesong og spesielt den siste perioden har laget gått fra tap til tap. Oda Sterten innrømmer at det til tider har vært tøft, men at laget har stått bra sammen i den tunge perioden.

- På en måte har det vært veldig tøft, men jeg synes likevel at vi har klart å holde humøret oppe. Vi har et ungt lag og jeg vil spesielt trekke frem de yngre spillerne som har klart å holde hodet oppe, sier Sterten.

Sterk 2. omgang

Byåsen Bredde hadde sendt et forholdsvis sterkt lag til Orklahallen og det fikk vertene føle i første omgang. Orkanger-spillerne hadde høye skuldrer og var hele tiden et par mål bak i målprotokollen. Til pause ledet gjestene 11-10.

I andre omgang virket det som det var et helt annet Orkanger-lag som kom på banen. Solid forsvarsjobb og til tider sprudlende angrepsspill gjorde at hjemmelaget en periode var tre mål foran, men halvveis i omgangen begynte det sakte, men sikkert å jevne seg ut. Da det gjensto fem minutter så det en periode litt mørkt ut for at OIF skulle få med seg noe som helst. Men damene kjempet seg mesterlig inn igjen i kampen og med 30 sekunder igjen var det 26–26 og Orkanger fikk det siste angrepet. Dessverre ble det bom fra kant sekundet før slutt, men Orkanger tok poenget de trengte for å fortsatte være med i kampen om å berge plassen til neste sesong.

- Jeg synes vi spiller en veldig god andre omgang. Vi gjør mye bra og klarer å komme tilbake i kampen. Jeg synes vi har hatt fremgang i de to siste kampene, sier Sterten.

Skryter av spillerne

OIF-trener Stig Løvseth var fornøyd med at laget sikret poenget de trengte, til tross for at seieren glapp i sluttsekundene.

- Vi er nok preget av nerver til denne kampen, men all ære til spillerne for at vi henter oss inn igjen etter å ha vært under i første omgang. Dette var et livsviktig poeng for oss. Jeg må berømme jentene som kommer på trening og står på i denne tunge perioden, sier Løvseth.

To kamper gjenstår

Etter kveldens uavgjort kamp gjenstår det to kamper for Orkanger og Ålesund som kjemper om å berge plassen. Sistnevnte har to poeng mer, men har tøff motstand i Oslostudentene og Volda i sine to siste. Orkanger har igjen bortekamper mot Sverresborg og Levanger 2 og det er spesielt siste kampen mulighetene for seier ligger. Førstelaget til Levanger spiller kamp samme dag, noe som gjør at de ikke kan bruke førstelagsspillere på andrelaget. Slik vurderer treneren sjansene foran de to siste serierundene.

- Jeg tror det er helt opp til oss nå. Jeg tror ikke Ålesund tar poeng i sine to siste kamper og jeg tror at vi kan ta poeng både mot Sverresborg og Levanger 2. Det er selvsagt den siste kampen mot Levanger 2 som blir nøkkelkampen for oss tror jeg, sier Løvseth.

Orkanger som er to poeng bak Ålesund trenger en seier, mens Ålesund må tape begge sine kamper. Om det blir en realitet berger Orkanger plassen på innbyrdes oppgjør mot Ålesund.