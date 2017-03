- Liker det best når det ryker

- Jeg snakket med Siv i september, sier Tord Lien og viser til praten han hadde med partilederen i Frp om at han ville slutte som olje- og energiminister.

Eller; ville og ville...

- Jeg skulle gjerne fortsatt. Men kjerringa hadde vært hjemme med ungene, mens jeg hadde pendlet til Oslo i elleve år.

Dermed går Tord Lien fra å være landets olje- og energiminister til å bli NHOs regiondirektør i Trøndelag.

Industriens mann

Torsdag 1. juni kommer han til Orkdal for å holde foredrag på Orkangerkonferansen.

Selv om han ble invitert som statsråd med ansvar for den bransjen konferansen retter seg mot, er han høyaktuell også i rollen som NHO-direktør. Lien har i mange år engasjert seg i industriens kår, og det var nok mange innen trøndersk industri som bifalt valget av Merethe Storødegårds etterfølger. Lien anses nemlig for å være industriens mann, noe som faller i god jord i en region preget av smelteverk og offshoreindustri.

Postulat

Han legger heller ikke skjul på at han er glad i industrien, og det er nærmest blitt et postulat for ham at «det må ryke litt».

- Det hadde ikke vært noe Grønøra uten olje og gass. Jeg synes det er imponerende det som industrien og lokalpolitikerne har fått til, for man startet med et bratt utgangspunkt, sier Lien og viste til elvedeltaet som for få tiår siden lå der industriområdet i Orkdal ligger i dag.

Ingen sure naboer

Han mener det er positivt i seg selv at industrien er så synlig som den er i Orkdal.

- Det er et poeng i seg selv at folk ser industrien. Folk ser oljerørene, og de ser at det ryker fra et anlegg. Dermed blir de bevisst at det skapes verdier, og i Orkdal er det ingen sure naboer til industrien.

Lien forteller at han synes det er et vakkert syn som møter ham når han kommer ut av Storsandtunnelen og ser mot Elkem Thamshavn og Grønøra:

- Det er blitt et praktanlegg.

Viktig samspill

Praktanlegg er et ord han gjerne bruker om Tjeldbergodden også. Nylig var han på besøk blant annet for å se på Reinertsens svært innovative hydrogenprosjekt.

- Det er et glimrende eksempel på hvordan ingeniørmiljøene, Sintef, NTNU, fagfolkene og industrien kan arbeide sammen for å skape noe helt nytt. Og uten en industri som det ryker litt fra, blir ingeniørmiljøene fattigere, og de må lenger unna for å teste, sier Lien som mener det er helt avgjørende at Norge har en så høy kvalitet på arbeidsfolket - i alle ledd.

- En av de store forcene til industrien i Trøndelag, om det er silisium eller offshore, er at vi har så høyt utdanna folk. Det blir derfor en viktig oppgave å sørge for at det er lærlingplasser og nok arbeidskraft.

- Inn på arbeidsmarkedet

Samtidig er det mange unge, som har tatt utdanning rettet mot olje- og gassnæringa, som opplever at det er svært krevende å få jobbene de har utdannet seg til. Lien er overbevist om at det vil bedre seg. Men inntil det skjer, har han ett råd til dagens unge:

- De må ikke sette seg ned og vente, men heller gjøre alt de kan for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Selv om det er litt på siden av det de har utdannet seg til. Det å få yrkeserfaring og få utvidet kompetansen sin, vil gjøre dem bedre rustet for framtida. Og jeg tror det vil bli bedre tider.

Kan ikke overdrives

Tord Lien tror ikke folk tar innover seg hvor viktig olje- og gassnæringa er for velstandssamfunnet vårt.

- Det kan ikke overvurderes hvor viktig denne næringa er for Norge. I 2014 kom en tredel av alle inntektene til staten fra olje og gass. Selv med det fallet vi har sett i oljeprisen, utgjør inntektene til velferdsstaten ti ganger så mye som den nest største næringa. Jeg tror kanskje ikke oljeindustrien har vært flink nok til å kommunisere ut hvor viktig de er. De bør kanskje bruke mer tid og ressurser på å synliggjøre den enorme betydninga de har.