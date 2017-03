Svinaktig strengt for å komme inn i fjøset

Jon Morten Solberg ønsker velkommen til gards. Men journalisten som er på grisereportasje, blir ikke vist inn i fjøset for å klappe hovedrolleinnehaveren på ryggen, men til stua i huset.

For skriften på fjøsdøra er tydelig: «Adgang forbudt», står det. Der tegninga viser nettopp en gris som holder opp et stoppskilt.

— Ingen slipper inn i fjøset, med unntak av meg, avlskontrollørene og veterinærene. Det er to dagers karantene for alle dersom de har vært i befatning med grisefjøs like i forveien, sier Solberg.

Starthjelper

Her ligger en av svært få SPF-besetninger i landet. SPF? Jo, det står for spesifikk patogen frihet, som innebærer at dyrene er fri for definerte sjukdomsfremkallende mikrober (patogener).

Det er dobbeltjubileum på gården i år. Det er 20 år siden Jon Mortens far Erling Solberg startet med med SPF, som den første i Norge, og det er ti år siden Jon Morten tok over gården.

— Ved at dyra er fri for SPF, fremmer det veksten, dyrehelsen og framfôringa. Det vil si at denne gården ligger øverst i helsepyramiden, sier Solberg.

Et eksempel: En grisebonde et eller annet sted i landet får pålegg om å sanere besetningen på grunn av sykdomsutbrudd. Dersom denne bonden ønsker å starte med grisehold på nytt, kan han kjøpe livdyr fra Jon Morten Solberg for å være sikret en bokstavelig talt frisk ny start.

Pyramiden

– Vi har hatt en SPF-besetning uten avvik i 20 år, og er derfor garantert sykdomsfri. Vi er med andre ord øverst i helsepyramiden og vil være grunnlag for nye besetninger, sier han.

Det kan sammenlignes med et stort omfang av falske penger i omløp og alle sedler må byttes ut med nye. Da hjelper det ikke å utstede nye sedler til én tilfeldig bank. Det er Norges Bank, på toppen av «finanspyramiden», som må utstede de nye sedlene for at de skal spre seg nedover til de øvrige bankene.

Sånn er det også når du skal unngå sykdomssmitte hos griser nedover i systemet, helsearbeidet må starte på toppen av pyramiden.

Blir til mat

Det er +/- 800 griser som rusler rundt i fjøset til Jon Morten Solberg. Her bedekkes det og fødes det i ett kjør. En evig runddans. Slektstavlene og familiene må bonden selv holde styr på. Innavl skal unngås.

De små som fødes, følges opp etter faste rutiner. 21 dager gamle må Solberg selv veie og blant annet telle antall spener. Dette er selvsagt basert på tillit. Når grisene er 150 dager gamle, kommer en avlskontrollør og feller dommen; er de godkjent for videre avl eller ikke?

Godkjente purker, blir bedekt og fôret fram for flere fødsler. De ikke-godkjente blir enten slaktet eller bedekt og solgt drektige. Noen purker blir også det.

For det at en gris ikke er godkjent, betyr ikke at den er ikke godkjent som menneskemat. Ikke-godkjent i denne sammenhengen, betyr at de ikke er egnet for videre avl.

Hardt og brutalt

De beste rånene sendes til Norsvins laboratorium i Hamar for analyse. Der blir de etter alle kunstens griseregler innlagt for undersøkelse, som for oss tobeinte. Det kan sammenlignes med en trommel på et sykehus, der det er gjennomlysing og full sjekk av alle relevante parametere i vurderingen om den er egnet for videre avl eller må slaktes.

— Vi sender ca. 60 råner i året til Hamar, forteller Solberg.

De godkjente rånene, stalles opp i et gedigent fjøs og tappes for sæd hver uke for å bringe slekt av ypperste kvalitet videre ut i markedet. Hardt og brutalt går skillet mellom et videre liv som avlsgris eller slakterbenken.

Hemnværing på menyen

Det er, som vi skjønner, ikke så enkelt som å si at «at en gris er en gris». På samme måte som det utføres omfattende forskning på laks og ørret – sammenlign det gjerne med AquaGen på Kyrksæterøra – er det også masse forskning som ligger bak når de «rette» grisene og «det rette» grisekjøttet blir produsert for kunden. Vil du ha feit eller mager ribbe? Vil du ha vanlig skinke eller Parmaskinke?

Ja, det ligger masse forskning til grunn for å få riktig produkt ved at visse typer griseraser pares og blandes sammen.

Og skal du da ha koteletter av Edelgris – som merkelappen på kotelettpakken forteller, da må du først bedekke en gris eller genmateriale fra Solbergs gård med en Yorkshire-gris, og deretter pare den med en av typen Duroc. Det er en svinaktig god formel.

Freser du dette produktet ei stund i stekepanna, har du altså en hemnværing på menyen, i hvert fall en med nær slekt derfra!

Smitte det verste

Jon Morten Solberg, som driver enkeltmannsforetaket med samme navn, lever altså av dette. Hva får han så betalt for? Jo, av testrånene som leveres til Hamar, livdyr og sæd til både det norske og et utenlandsk marked bestående av USA, Chile, Russland, Brasil og Spania, samt de livdyra som han selger til grisebønder som på grunn av sykdomsutbrudd og sanering må starte helt fra starten av igjen.

— Hva er det verste som kan skje her?

— Det er at vi blir smittet av en av de bakteriene som kvalifiserer til statusen SPF-besetning, smitte vi altså har greid å unngå i løpet av disse 20 åra.

Alt for sikkerheten

Men da må han altså sørge for å holde uvedkommende unna å komme innenfor plakatene på fjøsdøra. Ikke engang dyretransporten får nærme seg.

— To ganger i måneden, ofte flere ganger, blir det hentet griser herfra. Men da må vi først frakte dyra inn på vårt eget kjøretøy, for så å komme dyretransporten i møte et par kilometer unna. Når denne prosessen er over, må vi rengjøre vårt eget kjøretøy med tanke på neste transport. Alt for å ivareta sikkerheten, hindre smitte og til syvende og sist sørge for at sluttbrukeren kan spise trygg mat, sier Jon Morten Solberg, komplett fremmed for tanken på å starte gårdsturisme.

Ribbe, selvsagt!

— Hva er livretten din?

— Jeg kan vel ikke si annet enn ribbe, svarer Jon Morten Solberg med et smil.