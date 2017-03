Møtte mannsterke i formannskapet

Det var uvanlig folksomt på onsdagens formannskapsmøte. Årsaken var at beboere i Moan møtte opp for å følge saken om trafikkforholdene i Tverradkomsten.

Støtte fra utvalgsleder

Moan vel hadde i forkant av møtet sendt brev til ordfører Oddbjørn Bang, som dermed satte opp saken på dagsorden som en drøftingssak. I brevet ba velforeninga om at Gammelosveien må åpnes så snart som mulig, for de opplever merkbart økt trafikk etter at Gammelosveien ble delvis stengt.

Prøveperioden med delvis stenging skal etter planen gå fram til 1. september.

Moan vel fikk i forrige uke støtte fra utvalgsleder Rasmus Skålholt, som ønsket en åpning av Gammelosveien så snart som mulig.

Må fullføre prøveperioden

Torstein Larsen var den første som tok ordet i formannskapsmøtet. Han fortalte om hvor omstridt stenginga av Gammelosveien har vært.

- Jeg skjønner bakgrunnen for brevet, at de er bekymret for voksne og barn, sa Larsen som minnet om at Gammelosveien er stengt kun på kveld, natt og helg.

- Man sier at det er fare for barn i Tverradkomsten, men bommen i Gammelosveien er åpen i hele skoletida. Det aller meste av tungtrafikken går på dagtid når bommen er åpen, sa Larsen som oppfordret til å fullføre prøveperioden.

- Nå er det ikke så mange måneder igjen. Vi har et godt begrunnet vedtak om at vi skal ha en prøveperiode på at veien skal være delvis stengt fram til 1. september. Det vil være å kaste kortene å åpne veien nå, sa Larsen.

- Må finne løsninger

Oddbjørn Bang fulgte opp med å medgi at Tverradkomsten er en veldig trafikkert gjennomgangsvei.

- Så vet vi at Oti skal utvide, og vi skal bygge folkehelsesenter i Idrettsparken. Vi vet at dette vil føre til økt trafikk. Jeg er opptatt av trafikksikkerheten, spesielt til skoleungene i Moan, og da må vi finne løsninger som gir en tryggere skolevei, sa Bang. Han la til at teknikkutvalget er rette sted for å ta opp saken.

- Jeg foreslår derfor at vi ber teknikkutvalget vurdere trafikksikkerhetstiltak i Tverradkomsten. Jeg regner med de tar tak i dette så snart som mulig. Vi trenger tiltak som gir tryggere kryssing for ungene.

Arbeiderpartiets Marit Mjøen sa seg enig med Bang i at saken må til teknikkutvalget. Hun trakk fram busstrafikken i området, og at det ikke bare er buss i rute som kjører Tverradkomsten. Etter at bussoppstillinga ble flyttet til Grønøra er det også mye trafikk av busser fra oppstillingsplass til første stoppested som kjører Tverradkomsten.

- Disse bør kjøre om Grønørabrua. Da kommer vi beboerne delvis i møte, sa Mjøen.

- Kan gå på E39

Mjøens partikollega Knut Even Wormdal sa at han hadde stor respekt for det som kom fram i brevet.

-Men jeg tror ikke åpning av Gammelosveien vil løse det. Mitt inntrykk er at mye av trafikken som går via Tverradkomsten, kan gå via E39.

Eva Solstad fra Orkdalslista hadde også stor forståelse for beboernes innspill:

- Jeg har egentlig ventet på et slikt brev. Når man stenger én plass, kommer trafikken et annet steed. Jeg skulle gjerne åpnet Gammelosveien i dag. Vi må ta med alt dette i betraktninga når vi evaluerer stenginga av Gammelosveien.