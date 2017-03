Orkanger-klasse vant entreprenørpris

Ungt Entreprenørskap er en landsomfattende ideell organisasjon som ble etablert 21. oktober 1997. Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning.

Ved Orkanger ungdomsskole gjennomfører de nå dette «faget» i 9. klasse. I oktober i fjor fikk de oppgaver av tre lokale bedrifter (Orkel, Orkdal kommune og Livsstilsentralen). Elevene ble delt i grupper på fem-seks elever og tok fatt på å løse problemet (i teorien) bedriften/kommunen tilsynelatende hadde.

To konkurranser

Dette endte med at det ble kåret tre vinnere, én fra hver oppgave. Disse tre gruppene gikk deretter videre til den regionale finalen på Frøya, i konkurranse med 120 ungdommer fra blant annet Grøtte ungdomsskole på Fannrem, fra skoler i Trondheim og skoler på Frøya og Hitra.

Elevene fikk utdelt oppgavene da de ankom Frøya. Det var sjømatselskapet Marine Harvest som hadde to problemer:

Hvordan få ungdom til å spise mer fisk.

Lage et konsept for turister, der sjømat var en sentral del av konseptet.

- Vi fikk tre timer på oss fra vi ble kjent med oppgavene til vi måtte være ferdige, forteller elevene i de tre gruppene fra Orkanger ungdomsskole som deltok.

App for ungdom

I juryen for å bedømme elevenes svar, satt blant annet en sjef fra Marine harvest, en lærer fra den videregående skolen på Frøya og en representant fra Norsk sjømat AS.

Elevene i klasse 9B gikk helt til topps i kategorien «hvordan få ungdom til å spise mer fisk».

- Vi foreslo å etablere en app rettet mot ungdom. Her får brukerne poeng for å bruke appen, det samme hvis de deler sjømatoppskrifter. Det kan også være at man følger utviklinga fra rogn til en stor laks. Utviklinga skjer kun ved bruk av appen. Dette kan motivere ungdom til å benytte en slik app, og dermed spise mer fisk, forklarer de.

Vant penger

Etter at de mottok heder og ære og en sjekk på 1500 kroner, startet letinga etter Marine Harvest-sjefen, i håp om at bedriften kunne være investor i en slik app.

- Men vi fant ham ikke, smiler de.

- Hva skal vinnerpengene brukes til?

- De går trolig rett i klassekassen, øremerket en skoletur på våren i 10. klasse til Jøldalen, forteller Steinar Gjersvoll, lærer til elevene og som var med til Ungt entreprenørskap-konkurransen på Frøya.

De to andre gruppene nådde ikke opp i finaleheatet i de to konkurransene.

PS! I 2016 gjennomførte Ungt Entreprenørskap over 260 000 elev- og studentaktiviteter i ulike programmer.