Har inngått avtale

Extra Bygg og Siko håper å dra veksler på hverandre. Det skal komme kundene til gode.

- Vi utfyller hverandre, og på denne måten blir kundene ivaretatt, sier Lasse Rindal og Knut Ole Laksøyen, henholdsvis butikksjef ved Extra Bygg på Orkanger og daglig leder/eier i varmepumpeleverandøren Siko.

Extra Bygg selger varmepumper av merket Mitsubishi. Tidligere har byggevarekjeden hatt en avtale med et trondheimsfirma om montering og service ut til kunden. Nå har det lokale firmaet Siko overtatt dette.

Fornøyde kunder

- Vi er glade for å få en slik avtale – i en vekstperiode for bedriften. Med denne avtalen er det også enklere for oss å ansette nye folk, sier Laksøyen.

Rindal poengterer at Extra Bygg ikke tjener noe rent økonomisk på samarbeidsavtalen med Siko.

- Vi tror likevel det er lurt å ha et lokalt firma som tar seg av montering og service til våre kunder. Et orkdalsfirma er lettere tilgjengelig enn et firma i Trondheim. Og vi ser på dette som god service for våre eksisterende og nye kunder. Og det er nettopp dette det handler om: Kunden skal bli fornøyd!

Nye medarbeidere

Det som skjer nå er følgende: Extra Bygg selger ei varmepumpe, deretter blir kunden kontaktet av Siko som kommer hjem og monterer pumpa. Samtidig får kunden et tilbud om en serviceavtale.

- Leverandørene av varmepumper anbefaler service annethvert år. Det forlenger levetida og optimaliserer effekten, poengterer Laksøyen, som har fått to nye medarbeidere på laget siden oppstarten i fjor; kundemontør Eivin Vevik og servicetekniker Siri Aae. I tillegg er Sindre Bakke medeier i Siko.

Bedriften har også overtatt hele første etasje i bygget i Orkdalsveien, helt inntil rundkjøringa ved Amfi Orkanger, og som tidligere huset blant annet en frisørsalong.

- Det er kort vei mellom samarbeidspartnerne nå, smiler Rindal i Extra Bygg.

Vinn-vinn

Verdt å merke seg er det at Siko også selger varmepumper (Toshiba). Sånn sett er de på en måte konkurrenter til samarbeidspartneren Extra Bygg.

- Men avtalen er likevel en vinn-vinn-situasjon for oss begge, samstemmer Rindal og Laksøyen.

Etter at avtalen er inngått, har Siko ambisjoner om 500 nye serviceavtaler i år. Selv selger de cirka 100 varmepumper i året. Extra Bygg selger mellom 100 og 150 pumper i året.

Bruk sommerhalvåret

Og når det gjelder service, har Siko-gjengen et godt råd: Gjerne bruk sommerhalvåret til å sjekke varmepumpa og ikke nødvendigvis når det er 20 minusgrader i februar.

- På vinteren er det større pågang med nysalg, montering og service, og da kan det ta lengre tid før vi kommer. Ha pumpa klar til høsten, så er du forberedt før vinteren kommer, sier de.

Siko satser også på å levere varmepumper (luft-luft) til små og mellomstore bedrifter.

- Det er et marked vi sikter oss inn på. I tillegg har vi i staben nå kompetanse på kjøleromsaggregat. Det finnes en del av disse i private boliger og blant annet offentlige bygg, sier Laksøyen.