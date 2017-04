I dag slipper Arne Åsmund Wormdal videoen Come home. Videoen ble spilt inn i det fraflyttede huset til besteforeldrene på Fannrem. Videoen hører til plata «When the circus came to town» som kom i fjor høst. I dag slippes videoen som er både vakker , men også med en snev av thrillerstemning over seg.

Les mer om Arne Åsmund Wormdal og hans musikk i ST på lørdag.