Mathias samler russekort til kreftsyke barn

- Her går jeg rundt som frisk, og da kan jeg gjøre noe for de barna som er syke og ikke kan samle russekort selv på 17. mai, sier Mathias Gården (17).

Løkkengutten var selv opptatt av russekort da han var i riktig alder for det, og vet hvor mye dette betyr for unger nå på våren. Samtidig går tankene hans gått til barn som ligger på sykehus og ikke får oppleve nasjonaldagen sammen med oss andre.

- Det må være vanskelig for de ungene, og jeg tror de blir glade når noen vil gjøre noe godt for dem. Det er små unger også som ligger inne, som vil bli glade for russekort. Det er godt å kunne bidra med noe, sier Gården.

Aksjon på Facebook

Han startet en innsamlingsaksjon på Facebook nylig, som ett døgn etterpå var delt over 50 ganger, og likt og kommentert et stort antall ganger.

- Jeg har fått kommentarer fra folk som vil sende russekort helt fra Drammen, Raufoss, Steinkjer og mer lokalt. Folk tagger venner som er russ, og dette har spredt seg godt bare på ett døgn, sier Gården.

- Hvordan kom du på ideen?

- Jeg har sett lignende aksjoner på Facebook tidligere, og tenker det er en enkel måte å gjøre noe godt på. Jeg samler russekort selv, og jeg oppfordrer folk til å sende meg russekort. Helga etter 17. mai drar jeg til barneavdelinga på St. Olavs sammen med Barnekreftforeningen Trøndelag for å overrekke kortene, sier Gården.

Tett på kreften

- Kjenner du noen som er rammet av kreft, siden du engasjerer deg?

- Bestefaren min har kreft (døde senere den dagen intervjuet ble gjort), ei venninne av mamma har det og vi har mistet bestemor og en nabo i kreft. Jeg har opplevd det flere ganger, sier Gården.

Han har fått meldalsrussen med på innsamlinga, og utelukker ikke at han kommer til å gjenta aksjonen neste år når han selv er russ.

- Alle som leser dette kan bidra med russekort, det er bare å sende dem til meg, sier Gården, og legger til at han kan kontaktes via Facebook for nærmere informasjon om forsendelse.